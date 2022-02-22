Счетная палата Украины обнаружила крупные нарушения при закупке беби-боксов

Коррупционные схемы получают незаконную прибыль на всем, даже на таком святом деле, как помощь новорожденным детям. Как стало известно из отчета Счетной палаты Украины, по итогам аудита выяснилось, что из-за неконкурентной закупки беби-боксов под видом проектов международной технической помощи, которая фактически не осуществлялась, в течение трех лет бюджет Украины получил убытков на более чем 129 млн грн.
Ущерб был причинен из-за излишне уплаченных бюджетных средств, направленных на оплату услуг международного посредника. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств госбюджета на оказание единовременной натуральной помощи в виде "пакета малыша".
В Счетной палате отметили, что в течение 2018–2020 годов должны были реализовываться два проекта международной технической помощи, в рамках которых должны были закупить "пакеты малыша". В 2018–2019 годах Украина финансировала эти проекты за счет средств государственного бюджета.
Из-за отсутствия закона, который бы регулировал вопросы привлечения международной технической помощи, а также в результате действий и бездействия должностных лиц государство не получило в 2018–2020 годах на закупку бебби-боксов средств и никаких услуг на безвозмездной основе в качестве международной технической помощи.
Аудит установил, что органы соцзащиты облгосадминистраций, кроме Донецкой, которая официально отказалась от участия в проектах, и КГГА в течение 2018–2019 годов дополнительно неправомерно потратили на оплату услуг по управлению проектам международной технической помощи на закупку беби-боксов более 83 млн грн за счет средств субвенции из госбюджета, а Минсоцполитики в 2020 году – более 45 млн грн из госбюджета.
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