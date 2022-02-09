СБУ сократят штат и поднимут зарплату

На странице Марьяны Безуглой в Facebook появилась информация о том, что в правительстве рассматривают сокращение штата Службы безопасности Украины и поднятия оклада в ведомстве. Народный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» указала, что в планах – сокращение штата до 17 тысяч сотрудников и повышение минимальной зарплаты до 45 400 гривен.

Соответствующие предложения прописаны в обновленной версии законопроекту 3196-Д, подготовленного ко второму чтению в Верховной Раде Украины. Сокращение в СБУ будут проходить поэтапно, они рассчитаны до конца 2024 года. При этом Безуглая отметила, что текст законопроекту не окончательный и призвала экспертов и общество присоединяться к обсуждению.

Напомним, законопроект №3196-д «О внесении изменений в Закон о СБУ» Верховная Рада приняла за основу 28 января.