Сбережения населения сократились – надо повышать «минималку»

Из-за карантина бизнес в Украине сильно пострадал. Следствием этого стало падение доходов украинцев и сокращение их сбережений в среднем на 6%. Эти сведения предоставил Богдан Данилишин, глава Совета НБУ. Поэтому он считает, что сейчас самое время поднять минимальную заработную плату.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой отметил, что инфляция фактически съедает мизерные доходы, и следовало бы повысить минимальную зарплату до уровня не ниже 6,5 тыс грн.

По его словам, фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине очень незначительным - на уровне 5-8%, тогда как в европейских странах это 25-30%, поэтому бизнес имеет ресурс для повышения зарплат.

В ОП также сообщают, что повышение "минималки" будет способствовать выведение из тени зарплат украинцев, когда работодатель официально устанавливает работнику низкий разрешенный законом оклад, а другую часть зарплаты отдает в конверте, уклоняясь от уплаты единого соцвзносов. Также это будет стимулировать рост уровня средних зарплат в Украине и будет способствовать уменьшению оттока человеческого капитала за границу, уверены у Зеленского.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой собраться на внеочередное заседание 25 августа для рассмотрения вопроса о повышении "минималки".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал цель повышения "минималки" - увеличение поступлений в бюджет.