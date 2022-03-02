Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Развитие бизнеса в Украине должно сопровождаться прочными гарантиями государства относительно финансовых средств, которые участники бизнеса хранят в банке. Недавно Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5542 о получении Ощадбанком статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Кроме того, несколько нардепов во главе с главой финкомитета ВР Данилой Гетманцевым подали законопроект №5542-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", где в числе прочего также предусмотрено присоединение Ощадбанка к системе ФГВФЛ.

Эти два документа предлагают одинаковый алгоритм действий по отмене действующей сейчас 100-процентной госгарантии по вкладам физлиц в Сбербанке и присоединения этого госбанка к системе гарантирования вкладов ФГВФЛ (с соответствующим распространением действующего механизма гарантирования вкладов физлиц на вкладчиков Ощадбанка).

Предполагается, что со дня вступления Ощадбанком статус участника Фонда, если вклад, привлеченный Ощадбанком ко дню приобретения им статуса участника Фонда, превышает предельный размер возмещения средств по вкладу (сейчас это 200 тыс грн), часть такого вклада, превышающая предельный размер возмещения средств по вкладу, гарантируется государством. Эти гарантии действуют до истечения 6-месячного срока со дня вступления Ощадбанком в статус участника ФГВФЛ.

Также законопроектами предлагается установить для Ощадбанка размер первоначального сбора в ФГВФЛ на уровне 1% регулятивного капитала на дату приобретения статуса участника Фонда. Соответствующий вклад Ощадбанк должен оплатить в течение 90 календарных дней с даты приобретения статуса участника ФГВФЛ.

В законопроектах определено, что в течение трех лет со дня получения статуса участника ФГВФЛ Ощадбанк платит в Фонд регулярный сбор только из расчета базовой годовой ставки, определенной статьей 22 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", а расчет размера регулярных сборов в ФГВФЛ в форме дифференцированных сборов не будет применяться к Ощадбанку.

Напомним, присоединения Ощадбанка к системе ФГВФЛ является условием для привлечения средств международной финансовой организации (ЕБРР) в капитал этого госбанка. Это предусмотрено в т.ч. в Меморандуме Украины и МВФ.

По итогам января-апреля 2021 года Ощадбанк декларировал прибыль 389,2 млн грн (тогда как за этот же период 2020 года – 3,3 млрд грн).