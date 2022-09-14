Сауды планируют увеличить норму добычи нефти

Саудовская Аравия объявит о повышении объема добычи нефти. Об этом в марте будет официально заявлено на собрании ОПЕК+. Страна планирует начать повышение количества добытого сырья уже с апреля 2021 года.

По прогнозам Международного энергетического агентства — во втором полугодии этого года спрос на «черное золото» восстановится и опередит производство. Поэтому запасы сырья сократятся — и ее цена возрастет. По мнению аналитиков — после Саудовской Аравии другие страны-добытчики нефти тоже отойдут от принятых ими обязательств.

17 февраля нефть на мировом рынке несколько подорожала, в среднем — на 0,19%. По данным торгов мирового рынка, нефть марки Brent на бирже EET стоила 63,46 доллара за баррель. По данным Организации стран экспортеров нефти, спрос на «черное золото» в этом году будет не таким высоким, как прогнозировали ранее.