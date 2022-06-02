Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти

10:08 02 июня Киев, Украина





Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти, если добыча в рф существенно упадет в результате наложенных на нее санкций.

Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.





Но опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как ЕС ввел еще один пакет санкций против москвы, включая нефтяное эмбарго.



Один информированный человек сказал FT, что «Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля за ценами на нефть не в ее интересах».



По мнению Саудовской Аравии, настоящего дефицита пока нет.



Люди, знакомые с переговорами, сообщили, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена.



Один из дипломатических источников сообщил, что обсуждалось немедленное увеличение добычи в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг. Но ничего еще не решено, и ОПЕК+ все может придерживаться своего плана добычи, который действует с начала кризиса COVID-19.



Источник сообщил, что увеличение добычи, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должно одобрить это изменение. Как указывает издание, Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи несмотря на то, что цены на нефть достигли около 120 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за десятилетие. Саудовская Аравия считает, что ей следует держать свободные производственные мощности в резерве.Но опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как ЕС ввел еще один пакет санкций против москвы, включая нефтяное эмбарго.Один информированный человек сказал FT, что «Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля за ценами на нефть не в ее интересах».По мнению Саудовской Аравии, настоящего дефицита пока нет.Люди, знакомые с переговорами, сообщили, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена.Один из дипломатических источников сообщил, что обсуждалось немедленное увеличение добычи в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг. Но ничего еще не решено, и ОПЕК+ все может придерживаться своего плана добычи, который действует с начала кризиса COVID-19.Источник сообщил, что увеличение добычи, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должно одобрить это изменение.

Ранее, основными участниками рынка нефти являлись рф, Саудовская Аравия и США. Теперь же у Саудовской Аравии есть все шансы стать лидером по добыче нефти, а значит и контролировать рынок цен.