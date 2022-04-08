Санкционная блокада банковского сектора рф "заморозила" более 70% денег на валютных счетах россиян и бизнеса

Усиление западных санкций против российской финансовой системы заблокировала возможность в обычном режиме проводить валютные платежи.
В общей сложности в попавших под санкции банках находится около 200 млрд долларов средств российских клиентов - как физических, так и юридических лиц, оценивает Виктор Тунев, управляющий директор УК «Агидель».
Из-за финансовой блокады «зависло» более 70% денег на валютных счетах граждан РФ и бизнеса (280 млрд долларов), которые за год перед войной пополнились на 16 млрд долларов.
Основной объем - порядка 100 млрд долларов - находился на счетах в Сбере и ВТБ, согласно данным центробанка на 1 февраля. С марта, напомним, регулятор перестал публиковать полный баланс банковской системы и засекретил почти половину разделов ежемесячной статистики, хотя и отчитался о рекордном в истории бегстве валютных вкладов после начала войны (8,8 млрд долларов в последние дни февраля).
В общей сложности в попавших под санкции банках находится около 200 млрд долларов средств российских клиентов - как физических, так и юридических лиц, оценивает Виктор Тунев, управляющий директор УК «Агидель».
Из-за финансовой блокады «зависло» более 70% денег на валютных счетах граждан РФ и бизнеса (280 млрд долларов), которые за год перед войной пополнились на 16 млрд долларов.
Основной объем - порядка 100 млрд долларов - находился на счетах в Сбере и ВТБ, согласно данным центробанка на 1 февраля. С марта, напомним, регулятор перестал публиковать полный баланс банковской системы и засекретил почти половину разделов ежемесячной статистики, хотя и отчитался о рекордном в истории бегстве валютных вкладов после начала войны (8,8 млрд долларов в последние дни февраля).
В «зависшую» сумму включены и 50 млрд долларов «Сургутнефтегаза» - самой богатой нефтяной компании России, структура собственников которой остается за семью печатями более 10 лет.
Не исключено, что некоторые клиенты попавших под санкции банков конвертируют валюту в рубли, пока по депозитам предлагают ставки около 20% годовых, рассуждает Тунев. Это помогает укрепляться рублю, который в четверг подорожал до отметки 75 за доллар, хотя еще месяц назад торговался выше 120.
Напомним, в среду Минфин США объявил о введении «полных блокирующих санкций» Сбербанка и крупнейшего частного банка — Альфа-банка. С 24 февраля под жесткими блокирующими санкциями США (список SDN) находились пять российских банков — ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк и Новикомбанк. У них заморозили активы в США и запретили работу с ними всем американским и европейским организациям.
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций также планирует заморозить активы четырех ключевых кредитных организаций РФ. В их числе - ВТБ, уже отключенный от международной платежной системы SWIFT.
Не исключено, что некоторые клиенты попавших под санкции банков конвертируют валюту в рубли, пока по депозитам предлагают ставки около 20% годовых, рассуждает Тунев. Это помогает укрепляться рублю, который в четверг подорожал до отметки 75 за доллар, хотя еще месяц назад торговался выше 120.
Напомним, в среду Минфин США объявил о введении «полных блокирующих санкций» Сбербанка и крупнейшего частного банка — Альфа-банка. С 24 февраля под жесткими блокирующими санкциями США (список SDN) находились пять российских банков — ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк и Новикомбанк. У них заморозили активы в США и запретили работу с ними всем американским и европейским организациям.
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций также планирует заморозить активы четырех ключевых кредитных организаций РФ. В их числе - ВТБ, уже отключенный от международной платежной системы SWIFT.
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