Санкционная блокада банковского сектора рф "заморозила" более 70% денег на валютных счетах россиян и бизнеса

20:49 07 апреля Киев, Украина





В общей сложности в попавших под



Из-за финансовой блокады «зависло» более 70% денег на валютных счетах граждан РФ и бизнеса (280 млрд долларов), которые за год перед войной пополнились на 16 млрд долларов.



Основной объем - порядка 100 млрд долларов - находился на счетах в Сбере и ВТБ, согласно данным центробанка на 1 февраля. С марта, напомним, регулятор перестал публиковать полный баланс банковской системы и засекретил почти половину разделов ежемесячной статистики, хотя и отчитался о рекордном в истории бегстве валютных вкладов после начала войны (8,8 млрд долларов в последние дни февраля). Усиление западных санкций против российской финансовой системы заблокировала возможность в обычном режиме проводить валютные платежи.В общей сложности в попавших под санкции банках находится около 200 млрд долларов средств российских клиентов - как физических, так и юридических лиц, оценивает Виктор Тунев, управляющий директор УК «Агидель».Из-за финансовой блокады «зависло» более 70% денег на валютных счетах граждан РФ и бизнеса (280 млрд долларов), которые за год перед войной пополнились на 16 млрд долларов.Основной объем - порядка 100 млрд долларов - находился на счетах в Сбере и ВТБ, согласно данным центробанка на 1 февраля. С марта, напомним, регулятор перестал публиковать полный баланс банковской системы и засекретил почти половину разделов ежемесячной статистики, хотя и отчитался о рекордном в истории бегстве валютных вкладов после начала войны (8,8 млрд долларов в последние дни февраля).

«Сегодня почти все крупнейшие банки под санкциями и не смогут нормально обслуживать валютные счета», - констатирует Тунев. Куда клиентам переводить деньги - остается вопросом, отмечает он: под жесткие меры попадает все больше и больше кредитных организаций.

В «зависшую» сумму включены и 50 млрд долларов «Сургутнефтегаза» - самой богатой нефтяной компании России, структура собственников которой остается за семью печатями более 10 лет.



Не исключено, что некоторые клиенты попавших под санкции банков конвертируют валюту в рубли, пока по депозитам предлагают ставки около 20% годовых, рассуждает Тунев. Это помогает укрепляться рублю, который в четверг подорожал до отметки 75 за доллар, хотя еще месяц назад торговался выше 120.



Напомним, в среду Минфин США объявил о введении «полных блокирующих санкций» Сбербанка и крупнейшего частного банка — Альфа-банка. С 24 февраля под жесткими блокирующими санкциями США (список SDN) находились пять российских банков — ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк и Новикомбанк. У них заморозили активы в США и запретили работу с ними всем американским и европейским организациям.



Евросоюз в рамках пятого пакета санкций также планирует заморозить активы четырех ключевых кредитных организаций РФ. В их числе - ВТБ, уже отключенный от международной платежной системы SWIFT.