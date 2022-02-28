Санкции приведут к тому, что экономика России сократится на 20% во втором квартале – JPMorgan

Ожидается, что экономика России сократится на 20% во втором квартале и примерно на 3,5% за весь год после ужесточения санкций, сообщил в понедельник JPMorgan.
JPMorgan также понизил свой прогноз трендового роста в России до 1,0% с 1,75%, поскольку растущая политическая и экономическая изоляция будет препятствовать расширению в ближайшие годы.
Ожидается, что инфляция в России к концу года составит 10%, при этом риски сильно смещены в сторону повышения, добавили в банке.
Ожидается, что инфляция в России к концу года составит 10%, при этом риски сильно смещены в сторону повышения, добавили в банке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии