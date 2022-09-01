Санкции практически остановили импорт российского угля

15:59 25 августа Киев, Украина

Российский уголь оказался в мировой изоляции из-за ограничений, введенных 10 августа. Европейским компаниям запретили предоставлять страховые и финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру. При этом крупнейшие страховщики — компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, поэтому российским компаниям и судовладельцам до сих пор трудно найти им замену.

Так, например, крупнейшая горнодобывающая компания россии СУЭК не отгружает уголь с середины августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, чтобы доставить его в третью страну, не входящую в ЕС, — теперь это незаконная операция», — уточнял ранее Майк Солтхаус, председатель санкционного комитета Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P& I Clubs).

Со слов источников Bloomberg, компании ищут другие схемы для экспорта, но они будут дорогостоящими и потребуют времени для реализации. Собеседники издания также отмечают, что это приведет к еще большему росту цен.



Российские власти опасаются банкротства угольных компаний из-за санкционных издержек, которые уже поставили на грань коллапса экономику Кемеровской области — главного в россии центра добычи угля. Разрез «Кузнецкий Южный», ООО «Разрез Задубровский Новый», ООО «Разрез Киселевский», АО «Поляны» временно приостановили выемку. Компании снижают планы по добыче, поскольку переориентировать потоки в Азию оказалось сложно. Пропускная способность Восточного полигона РЖД «существенно ограничена», сообщил представитель областного правительства.



На Кемеровскую область приходится 60% добычи каменных углей, около 80% — коксующихся и 100% — некоторых особо ценных марок угля. Всего на угольных предприятиях Кузбасса трудятся 91 тысяча человек, при этом 20% трудоспособного населения региона проживают в моногородах.



россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. При этом угольная промышленность составляет около 1% российской экономики, указывает Bloomberg.



По данным Минпромторга, на восстановление прежних объемов экспорта российской металлургической отрасли понадобится около десяти лет.