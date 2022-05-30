Самые нужные профессии во время войны.
В Украине растет спрос на строительные профессии, рабочих коммунальных предприятий и водителей.
Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.
Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.
Также, по ее словам, много вакансий в перерабатывающей промышленности. Кроме того, начинает оживать отрасль торговли.
Однако, в целом ситуация на рынке труда остается сложной. Как рассказала Жовтяк, если взять за основу базу Государственного центра занятости, то количество вакансий уменьшилось втрое, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Она отметила, что на сегодня количество вакансий в базе Центра занятости составляет 22 тысячи.
Жовтяк добавила, что больше всего рабочих мест сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве.
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