Самое большое падение экономики Британии за четверть века

Согласно озвученным сегодня данным британского Национального статистического управления (ONS), страна испытала невиданное падение экономики за квартал, со времени начала учета этого показателя. За прошедшую четверть века такой обвал показателя внутреннего валового продукта стал рекордным.

Как говорится в опубликованных предварительных итогах второго квартала этого года, по сравнению с предыдущим кварталом, падение составило 20,4%.

При этом падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию. В то же время относительно апреля-июня 2019 года падение достигло 21,7%.

Ранее аналитики в среднем прогнозировали падение соответственно на 20,5% и 22,4%, передает Trading Economics.

В статистическом ведомстве отмечают, что падение экономики связано с ограничениями и мерами социального дистанцирования, которые были введены для сдерживания распространения пандемии коронавируса.

Во втором квартале объем инвестиций бизнеса рухнул на 31,4% относительно предыдущего квартала и на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь расходы потребителей упали на 23,1% относительно предыдущих трех месяцев - падение также стало рекордным.

Промышленное производство в июне выросло на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый существенный рост показателя с марта 1972 года. В годовом выражении показатель рухнул на 12,5%. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 9,2% и падения второго на 12,8%.

Напомним, что ранее экономика ЕС обновила рекорд падения за 25 лет. Наименее пострадавшей от коронавирусного кризиса во втором квартале оказалась экономика Литвы, где зафиксировано снижение всего на 5,1%.

Также сообщалось, что экономика Южной Кореи оказалась в рецессии впервые за 17 лет. В годовом выражении ВВП Южной Кореи в апреле-июне сократился на 2,9% после подъема на 1,4% тремя месяцами ранее.