Саакашвили: Украина теряет 60% потенциальных инвесторов

10:06 26 Сентябрь Киев, Украина

Как член Национального совета реформ при Офисе Президента Михаил Саакашвили проявляет живой интерес в вопросах развития промышленного потенциала страны. Главной составляющей в ие иностранных инвесторов. Но, как считает Саакашвили, до 60% потенциальных инвесторов Украина теряет из-за проблем с подключениями к электросетям. Об этом заявил на презентации инициатив Офиса простых решений и результатов для депутатов Слуги народа.

"Приходит инвестор и говорит, чтобы ты в Украине просто провел провод, чтобы подключить к электричеству свой бизнес тебе нужно 2 года иногда. Он идет в соседнюю Словакию, он идет в Россию. Теряем 60% инвестиций", - заявил Саакашвили. Основную проблему Саакашвили видит в бюрократии и высокой стоимости: "У нас сегодня просто всё медленно и поэтому все дороже".

Эксперты предлагают улучшить условия присоединения к сетям переведя часть стоимости подключения к сетям на оператора системы распределения. Чтобы компании могли покрыть эту стоимость надо пересмотреть ставки доходности в стимулирующем тарифообразовании для облэнерго. Предлагается изменить доходность с 3% на 7%.

По мнению экспертов, это поможет повысить инвестиционную привлекательность страны.

Напомним, ранее экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех заявил, что позиция Украины в рейтинге Doing Business зависит от понижения стоимости подключения к электросетям путем пересмотра стимулирующего тарифа.