С завтрашнего дня в магазинах запретят бесплатно раздавать некоторые пластиковые пакеты

С 1 февраля вступает в силу решение Кабмина об утверждении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты, которое правительство приняло еще в декабре прошлого года.
С завтрашнего дня пакет толщиной более 50 микрометров без ручек и боковых складок будут продавать за 2 грн., пакет такой же толщины без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок будет стоить 2,5 грн., а пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн.
Бесплатно до 1 января следующего года продолжат распространять биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, в которых упаковывают и транспортируют свежую рыбу, мясо, сыпучие продукты, лед и используют как первичную упаковку.
Решение Кабмин принял на основании положений закона No1489-IX. Авторы документа в пояснительной записке убеждали, что каждый год украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, тогда как в ЕС этот показатель приближается в среднем к 90 пакетам.
Напомним, что Украина находится среди самых грязных стран Европы и входит в десятку с самыми высокими показателями смертности от болезней, которые провоцирует загрязненную окружающую среду. Среди стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя Украина находится на девятой ступени. Перерабатывают в стране только 3,2% отходов, а большую часть составляют твердые бытовые отходы, сельскохозяйственные отходы, в том числе удобрения с полей и пестициды.
С завтрашнего дня пакет толщиной более 50 микрометров без ручек и боковых складок будут продавать за 2 грн., пакет такой же толщины без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок будет стоить 2,5 грн., а пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн.
Бесплатно до 1 января следующего года продолжат распространять биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, в которых упаковывают и транспортируют свежую рыбу, мясо, сыпучие продукты, лед и используют как первичную упаковку.
Решение Кабмин принял на основании положений закона No1489-IX. Авторы документа в пояснительной записке убеждали, что каждый год украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, тогда как в ЕС этот показатель приближается в среднем к 90 пакетам.
Напомним, что Украина находится среди самых грязных стран Европы и входит в десятку с самыми высокими показателями смертности от болезней, которые провоцирует загрязненную окружающую среду. Среди стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя Украина находится на девятой ступени. Перерабатывают в стране только 3,2% отходов, а большую часть составляют твердые бытовые отходы, сельскохозяйственные отходы, в том числе удобрения с полей и пестициды.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии