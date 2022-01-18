С некачественными стройматериалами будут бороться на уровне закона

Во втором чтении Рада смогла принять закон, который поможет бороться некачественными и фальсифицированными стройматериалами на рынке Украине. Информацию сообщили 3 сентября в министерстве развития общин и территорий.

Закон принят с целью борьбы с низкокачественными и фальсифицированными товарами на рынке строительной продукции, отметили в Минрегионе.

Принятый закон обязывает производителей предоставлять информацию о технических показателях строительных товаров. Они должны иметь знак, подтверждающий соответствие техническому регламенту.

Закон обязывает государственные органы рыночного надзора запрещать и изымать строительные товары, не отвечающие требованиям по качеству.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада одобрила предоставление государственных гарантий по кредитам на пять млрд гривен для предприятий малого и среднего бизнеса.