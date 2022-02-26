С начала года украинские заробитчане перевели на родину почти 3 млрд долларов

За январь-март 2021 года украинские заробитчане перевели в Украину 2 905 000 000 долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Сообщается, что из этой суммы почти 2 038 000 000 долларов пришлись на оплату труда и еще около 867 млн долларов - на частные трансферты.
В аналогии с результатами первого квартала 2020 года, в этом году украинцы перевели на 32 млн долларов больше. Это в процентном соотношении составляет 1,1%.
Интересно, что большую часть средств в размере 1 849 000 000 долларов, украинцы перевели официально.
Сообщается, что из этой суммы почти 2 038 000 000 долларов пришлись на оплату труда и еще около 867 млн долларов - на частные трансферты.
В аналогии с результатами первого квартала 2020 года, в этом году украинцы перевели на 32 млн долларов больше. Это в процентном соотношении составляет 1,1%.
Интересно, что большую часть средств в размере 1 849 000 000 долларов, украинцы перевели официально.
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