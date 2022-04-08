С начала года инфляция в Украине выросла на 6,4% - что дальше?

Государственная служба статистики Украины опубликовала сводку роста инфляции в стране. С начала года этот показатель вырос более чем на 6%. О том, на сколько выросли цены на все виды продуктов и товаров – читайте ниже.

На потребительском рынке в июне, традиционно для начала лета, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 16,0%) подешевели яйца. На 2,8% снизились цены на фрукты, на 1,3% на овощи, на 1,0% — молоко, а также просели цены на сало и свинину.

В то же время на 0,4-3,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в том числе на табачные изделия — на 1,2%, на алкогольные напитки — на 0,7%. Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел прежде всего за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1,0%, природный газ — на 0,7%.

На 2,9% снизились цены на одежду, а еще на 2,8% они уменьшились на обувь. Цены на транспорт выросли на 1,0% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.

Неизменными остались цены на связь, а вот стоимость получения образования, отдыха, похода в рестораны и кафе изменилась несущественно — повысилась в пределах 1%.