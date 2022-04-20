С начала 2021 года в бюджет поступил 1 млрд гривен от аренды госимущества

08:43 21 июля Киев, Украина

С начала года было заключено 1985 новых договоров на сдачу госимущества в аренду, что позволило привлечь в бюджет страны 1 млрд гривен.





В среднем рост цены аренды имущества на аукционах Фонд государственного имущества Украины Общая арендная плата по новым договорам составляет 16,6 млн гривен в месяц. Кроме того, бюджет получает средства по договорам аренды, которые были подписаны в предыдущие периоды.В среднем рост цены аренды имущества на аукционах Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) оценивает в 97% в первом полугодии этого года.

Об этом во время презентации сайта orenda.gov.ua сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко отметил, что ранее только в 3,6% случаев сдачи госимущества в аренду на объект претендовало два и более участников. В первом полугодии этого года данный показатель вырос в 7 раз.

Кроме того, Сенниченко отметил, что ранее аренда недвижимости должна была пройти сложную процедуру, которая продолжалась до 9 месяцев, а информация об объектах аренды была труднодоступной, также непрозрачная система способствовала коррупции: 95% случаев имущество передавалось в аренду заранее определенному участнику по начальной цене без проведения конкурса.

Теперь же благодаря созданному онлайн сайту, все могут посмотреть объекты, которые будут выставляться на аукционы и ознакомиться с интерактивной картой.



Запущенный ФГИУ сайт по аренде содержит перечень всех объектов госимущества, которые сдаются в аренду, или уже имеют арендатора, интерактивную карту, информацию об объектах, которые передаются в аренду вне аукционов, раздел с судебными делами относительно аренды госимущества. Кроме того, на сайте есть калькулятор средств, которые государство получило от аренды.



В ФГИУ подчеркивают, что инструментарий сайта можно использовать для получения аналитической информации. Доступен поиск по адресу объекта, сроку договора аренды, можно ознакомиться с документами.



Сенниченко сообщил, что планируется модернизация системы, после которой сайт превратится в комплексный портал, где будет автоматизирован весь процесс аренды. Система будет связана с Госказначейством и системой Прозоро.Продажи.