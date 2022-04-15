С момента запуска рынка земли в Украине заключено 880 земельных сделок

Открытие рынка земли позволило украинцам свободно распоряжаться своей собственностью, на данный момент заключено 880 сделок купли-продажи.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики в пятницу, 16 июля.
Больше всего земли продали в Полтавской области - 219,7 га. На втором городе Харьковская область - 179,7 га, на третьем - Днепропетровская область - 94,8 га.
Больше всего земли продали в Полтавской области - 219,7 га. На втором городе Харьковская область - 179,7 га, на третьем - Днепропетровская область - 94,8 га.
Кроме того, 3721 нотариус подал заявление для получения доступа к государственному земельному кадастру. Всего было подано 4146 заявлений, из них 3580 согласовано, 95 - рассматриваются, по 471 получен отказ.
Напомним, что 1 июля в Украине заработал рынок земли. С этого дня отменен запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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