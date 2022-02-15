С марта военным ВСУ поднимут зарплаты

Кабмин, согласно поручению главы Украины Владимира Зеленского, утвердил план мер по повышению с 1 марта денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30 процентов.
В плане также предусмотрено доведение повышения зарплат военных Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины до 20 процентов с начала года (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).
До этого указом от 30 декабря 2021 Зеленский поручил вдвое повысить минимальную зарплату военным в Украине от уровня минимальной зарплаты, установленной по состоянию на 1 января календарного года. Следовательно, с 2023 года военнослужащие могут получать не менее 14 352 гривны зарплаты. Как указывалось в документе, эти изменения не будут касаться военнослужащих срочной службы.
Кроме того, 1 февраля президент подписал указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии". Он предусматривает увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат (сейчас это 19, 5 тысяч гривен) в течение 2023 года.
До этого указом от 30 декабря 2021 Зеленский поручил вдвое повысить минимальную зарплату военным в Украине от уровня минимальной зарплаты, установленной по состоянию на 1 января календарного года. Следовательно, с 2023 года военнослужащие могут получать не менее 14 352 гривны зарплаты. Как указывалось в документе, эти изменения не будут касаться военнослужащих срочной службы.
Кроме того, 1 февраля президент подписал указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии". Он предусматривает увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат (сейчас это 19, 5 тысяч гривен) в течение 2023 года.
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