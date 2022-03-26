С июля дорожает проезд в такси сервиса Uber - подробности

Компания по перевозке пассажиров Uber запланировала увеличение тарифов. Своим водителям корпорация разослала соответствующие письма, приложив к ним тарифную сетку. По словам представителей Uber новые расценки ждут пассажиров такси уже в июле.

Вместе с письмом водителям, сотрудничающими с Uber, была выслана таблица с новыми расценками, из которых будет формироваться стоимость поездки.

Отметим, что в апреле с наступлением усиленного карантина в Киеве из-за Covid-19 популярные сервисы такси, включая Uber, подняли цены на перевозки сразу в несколько раз.

Антимонопольный комитет из-за многочисленных жалоб граждан начал расследование, заподозрив возможный сговор Uber, Uklon и Bolt.