С декабря бизнесу увеличивают налоги

13:17 23 Ноябрь Киев, Украина

В Украине, как известно, с 1 декабря 2021 возрастет размер минимальной зарплаты: с 6000 гривен (до 30 ноября) до 6500 гривен (с 1 декабря). Соответственно вырастет и единый социальный вклад, который коснется также и украинских предпринимателей.

Изменения, предусмотренные законом о государственном бюджете, относятся к увеличению размера суммы налога. ЕСВ оплачивается по ставке 22%, поэтому исходя из повышения заработной платы он с 1 декабря составит минимум 1430 гривен.

Следует отметить, что официально оформленный человек с максимальной зарплатой, исходя из суммы 15 минимальных зарплат (97 500 гривен), будет выплачивать в госбюджет взнос от 19 800 до 21 450 гривен.



В результате, после повышения минимальной зарплаты в Украине украинские бизнесы, принадлежащие физическим лицам и уплачивающие единый налог, с 1 декабря также обязуются пополнять госбюджет на 1430 гривен ежемесячно. При этом ставка вырастет на 260-268 гривен для находящихся в первой группе.