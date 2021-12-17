С декабря бизнесу увеличивают налоги

В Украине, как известно, с 1 декабря 2021 возрастет размер минимальной зарплаты: с 6000 гривен (до 30 ноября) до 6500 гривен (с 1 декабря). Соответственно вырастет и единый социальный вклад, который коснется также и украинских предпринимателей.
Следует отметить, что официально оформленный человек с максимальной зарплатой, исходя из суммы 15 минимальных зарплат (97 500 гривен), будет выплачивать в госбюджет взнос от 19 800 до 21 450 гривен.
В результате, после повышения минимальной зарплаты в Украине украинские бизнесы, принадлежащие физическим лицам и уплачивающие единый налог, с 1 декабря также обязуются пополнять госбюджет на 1430 гривен ежемесячно. При этом ставка вырастет на 260-268 гривен для находящихся в первой группе.
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