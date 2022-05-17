С апреля в Украине улучшилась ситуация с торговлей

17:54 17 мая Киев, Украина

Начатая РФ война в Украине негативно повлияла на украинский экспорт и импорт товаров.

Если по итогам первого квартала 2022 года показатели практически соответствовали прошлогодним, то уже в марте торговля Украины резко упала.



Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



Так, негативное сальдо внешней торговли Украины в январе-марте 2022 года уменьшилось в 40 раз - до $31,6 млн с $1271,6 млн.



За первый квартал экспорт товаров из Украины вырос на 2,9% - до $14,101 млрд, а импорт сократился на 5,6% - до $14,132 млрд.



При этом в марте по сравнению с февралем 2022 года сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 57,9% – до $2,483 млрд, импорта – на 75,8%, до $1,663 млрд.