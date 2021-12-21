С 2023 года в госорганах введут новые условия оплаты труда

17:02 20 Декабрь Киев, Украина

Глава Нацагентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина во время рабочей встречи экспертов и участников межфракционного депутатского объединения "За эффективную публичную (государственную) службу и внедрение стандартов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития" отметила, что новые условия оплаты труда будут введены во всех госорганах с 2023 года.



Проблема непрозрачных и разбалансированных заработных плат госслужащих является крайне чувствительным вопросом. Существенные диспропорции в оплате труда, необоснованные стимулирующие выплаты и, в то же время, чрезмерно низкие зарплаты на местном уровне вызывают много вопросов у граждан, СМИ и самих госслужащих. НАГС провело опрос, в котором приняло участие более 53 000 госслужащих. И более 23 000 госслужащих ответили, что им не понятна структура заработной платы”, - акцентировала внимание участников встречи Глава НАДС.



Также Алюшина рассказала, что согласно поручению Премьер-министра Украины до 1 июня 2022 года планируется завершить классификацию всех должностей госслужбы в госорганах. Для этого наработаны изменения в Методику проведения классификации должностей и Каталог типовых должностей государственной службы и критериев отнесения к таким должностям, в которых учтены результаты пилотного проекта.



Завершается работа по разработке онлайн-курса и уже в течение января-февраля члены классификационного комитета смогут пройти обучение для того, чтобы обеспечить проведение классификации в своих госорганах. На основе классификации будут разработаны новые условия оплаты труда, которые предлагается ввести с 2023 года во всех государственных органах.