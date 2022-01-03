С 1 января за доставку газа придется платить больше

Стало известно, насколько выросла стоимость газа для украинцев в 2022 году. С 1 января придется платить за голубое топливо больше на 3,9%, да и в целом система расчета оплаты доставки газа изменилась.
Отныне доставку газа рассчитывают по упрощенной схеме. Для этого необходимо суммировать объем потребления газа за год, с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021, затем умножить ее на новый распределительный тариф и разделить 12 (платежей).
Кроме этого, в платежках будут указываться суммы, зависимые не только объема потребления, но и от региона, поскольку ранее НКРЭКУ согласовала и утвердила тарифы в индивидуальном порядке для каждой газораспределительной компании.
Таким образом, самая высокая стоимость доставки газа у «Газпостачсервис» (2,95 гривен за кубометр), самая низкая цена транспортировки принадлежит компаниям «Киевгаз» и «Харьковгаз» — 52 копейки за кубометр газа.
Напомним, в «Нафтогазе» признали, что не смогут долго удерживать низкие цены на газ для населения.
Отныне доставку газа рассчитывают по упрощенной схеме. Для этого необходимо суммировать объем потребления газа за год, с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021, затем умножить ее на новый распределительный тариф и разделить 12 (платежей).
Кроме этого, в платежках будут указываться суммы, зависимые не только объема потребления, но и от региона, поскольку ранее НКРЭКУ согласовала и утвердила тарифы в индивидуальном порядке для каждой газораспределительной компании.
Таким образом, самая высокая стоимость доставки газа у «Газпостачсервис» (2,95 гривен за кубометр), самая низкая цена транспортировки принадлежит компаниям «Киевгаз» и «Харьковгаз» — 52 копейки за кубометр газа.
Напомним, в «Нафтогазе» признали, что не смогут долго удерживать низкие цены на газ для населения.
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