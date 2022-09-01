С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация
11:16 04 августа Киев, Украина
С 1 сентября планируют массово запустить процесс приватизации.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей.
"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должен сделать этот процесс максимально быстрым", - сказал Шмыгаль.
В то же время, по его словам, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.
"Малая приватизация
, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения справедливой ценой и начать работу", - добавил премьер.
Приватизация также позволит расширить производство для аграриев, отметили в правительстве.
В Министерстве экономики заявили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов.
"Операторы рынка, видящие дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах", – резюмировали в правительстве.
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