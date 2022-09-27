С 1 октября вырастут налоги для ФЛП третьей группы

Налоги для ФЛП третьей группы вырастут с 1 октября, это связано с ростом минимальной зарплаты, сообщает Государственная налоговая служба.
В то же время, это не касается ЕСВ за третий квартал этого года, который нужно оплатить до 19 октября (4290 гривен).
Стоит отметить, что рост минимальной заработной платы не повлияет на размер единого налога для остальных групп ФЛП.
Налоги для ФЛП в последний раз выросли 1 декабря 2021 из-за повышения минимальной зарплаты с 6000 до 6500 гривен.
Стоит отметить, что рост минимальной заработной платы не повлияет на размер единого налога для остальных групп ФЛП.
Налоги для ФЛП в последний раз выросли 1 декабря 2021 из-за повышения минимальной зарплаты с 6000 до 6500 гривен.
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