С 1 октября вырастут налоги для ФЛП третьей группы

10:46 27 сентября Киев, Украина

Налоги для ФЛП третьей группы вырастут с 1 октября, это связано с ростом минимальной зарплаты, сообщает Государственная налоговая служба.

"Единый социальный взнос (ЕСВ) вырастет до 1474 гривен (ранее было 1430 гривен). Соответственно, вырастет и единый социальный взнос за квартал, он будет составлять 4422 гривны. Рост ЕСВ связан с ростом минимальной зарплаты (6700 гривен по сравнению с 6500 гривен)", - говорится в сообщении.

В то же время, это не касается ЕСВ за третий квартал этого года, который нужно оплатить до 19 октября (4290 гривен).



Стоит отметить, что рост минимальной заработной платы не повлияет на размер единого налога для остальных групп ФЛП.



Налоги для ФЛП в последний раз выросли 1 декабря 2021 из-за повышения минимальной зарплаты с 6000 до 6500 гривен.