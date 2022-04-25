С 1 октября украинские пенсионеры будут получать ежемесячные доплаты

07:59 25 июля Киев, Украина

Не секрет, что пенсии обычных граждан Украины, мягко говоря, не достаточные. В меру своих сил Правительство пытается разрешить эту проблему. Об очередных мерах повышения выплат пожилым украинцам рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в Украине пенсионерам готовят дополнительные выплаты в размере 400 гривен, при этом такие ежемесячные надбавки ожидают только категории граждан, у которых имеется достаточный страховой стаж.

В частности, речь идет о пенсионерах старше 75 лет, введут выплаты с октября, хотя ранее сообщалось о переносе на сентябрь.

"Решение о том, что 75-летние люди будут получать по 400 гривен, было принято в феврале. Это будет 1 октября", - рассказала чиновник.

Лазебная заверила, что такая программа "будет безусловно выполнена своевременно".

Также она отметила, что программу социальной помощи пожилым людям в 2022 году хотят расширить в том числе и на пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше.

Так, добавила Лазебная, в министерстве уже подготовлено соответствующее решение.

Отметим, что сейчас в Украине граждане старше 80 лет получают надбавки к пенсии в размере 500 гривен каждый месяц.

Ранее сообщалось, что в Украине более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку - это коснется граждан с инвалидностью I группы.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.