С 1 ноября украинцы будут платить за газ на 35% больше

Нафтогаз повысил цену на газ для бытовых клиентов почти на 35% - в ноябре украинцы будут платить 6,33 грн за куб.

Компания Нафтогаз Украины в ноябре 2020 года установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 27 октября.

При этом по сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Ранее в НАК предупредили о дальнейшем росте цены на газ. С началом отопительного сезона вырос спрос, и, соответственно, цена на газ. В ближайшие месяцы тенденция сохранится.

Также Нафтогаз резко повысил цены на газ для теплоэнерго. В Нафтогазе напомнили, что до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.