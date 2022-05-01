С 1 декабря в Украине увеличился прожиточный минимум

1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум до 2 189 гривен. От этого повышения зависят многие выплаты украинцам. Например, минимальная пенсия теперь составит 1 769 гривен в месяц. Максимальная пенсия с 1 декабря также увеличится – до 17 690 гривен.

Также, с декабря в Украине изменилась минимальная заработная плата, которая с сегодняшнего дня составит 6000 гривен в месяц. А вот максимальное пособие по безработице максимум будет равно сумме в 9 080 гривен.

Женщины в декрете, которые не работают, получат 25 процентов от прожиточного минимума, что отныне составит 567 гривен в месяц. Если же украинка до рождения ребенка официально работала, то с выходом в декрет будет получать среднемесячный доход. Несколько изменилась и сумма алиментов, которая, в зависимости от дохода плательщика, составит от 960 до 2395 гривен в месяц. Одинокие матери, чей доход не превышает прожиточный минимум в Украине, будут получать 1921 гривну на ребенка в возрасте до шести лет и 2395 для детей до их совершеннолетия.

На надбавку в сумме до 218 гривен могут рассчитывать украинцы, которые имеют статус «Почетный донор СССР» и «Почетный донор Украины».