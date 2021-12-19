С 1 декабря "Нафтогаз" может изменить цены на газ для бытовых потребителей

В Украине тарифы на газ могут измениться уже с 1 декабря 2021, поскольку 30 ноября истекает срок контракта. В «Нефтегазе» напомнили, что сейчас газ по льготной цене стоит 7,96 гривны за 1 кубометр.
Однако для стабильной подачи газа необходимо по истечении срока контракта в течение 60 дней определиться с компанией-поставщиком газа и заключить с ней новый договор.
В то же время в «Нафтогазе Украины» обращают внимание на то, что клиентам поставщиков последней надежды компания не устанавливает цены, поскольку ее расчет основывается на специальной формуле.
"Нафтогаз" в свою очередь предлагает заключить договоры с государственными учреждениями сроком на год, то есть до конца 2022 года по цене 13 659, 63 гривны за 1000 кубометров. В стоимость не включены НДС и тариф на услуги транспортировки топлива.
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