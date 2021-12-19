С 1 декабря "Нафтогаз" может изменить цены на газ для бытовых потребителей

08:47 23 Ноябрь Киев, Украина

В Украине тарифы на газ могут измениться уже с 1 декабря 2021, поскольку 30 ноября истекает срок контракта. В «Нефтегазе» напомнили, что сейчас газ по льготной цене стоит 7,96 гривны за 1 кубометр.

Однако для стабильной подачи газа необходимо по истечении срока контракта в течение 60 дней определиться с компанией-поставщиком газа и заключить с ней новый договор.

В то же время в «Нафтогазе Украины» обращают внимание на то, что клиентам поставщиков последней надежды компания не устанавливает цены, поскольку ее расчет основывается на специальной формуле.

Следует отметить, что сроки контрактов истекают и у потребителей бюджетных учреждений, учреждений здравоохранения государственной собственности и учреждений здравоохранения коммунальной собственности. Теперь льготная цена для них составляет 16,8 гривны за 1 кубометр от ППН (поставщиков последней надежды).