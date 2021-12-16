С 1 апреля украинцев ждут изменения от ПФУ

С 1 апреля в Украине произойдет ряд изменений. Кроме повышения тарифов на газ и конца отопительного сезона, украинцев ждет повышение пенсионного возраста для женщин и пересчет пенсий. Об этом подробнее читайте ниже.

С 1 апреля 2021 года в Украине увеличится пенсионный возраст для женщин – до 60 лет (было 59,6) и усиливаются требования к страховому стажу. Так, ряд украинцев смогут выйти на заслуженный отдых позже, чем планировали.





Впрочем, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно выполнить требование по стажу. В 2021 году в Украине, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», изменятся требования к страховому стажу, в частности:

- чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь 28 лет стажа;

- чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно иметь от 18 до 28 лет стажа;

- чтобы выйти в 65 лет нужно иметь от 15 до 18 лет стажа.

Решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011 году. С тех пор ежегодно требования к возрасту женщин увеличиваются на полгода. В итоге уже 2021 состоится последний этап повышения. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 апреля 2021 года проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут пересчитаны примерно для 2 млн человек. Это предусмотрено ст. 42 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».