Рынок земли в Украине: почему приостановили работу

Рынок земли стартовавший в Украине с 1 июля уже приостановили. Проблему вызвала регистрация нотариусов страны в Госгеокадастре. Эксперты отмечают, что тысячи специалистов сложно подключить к системе одновременно. Правительство обещает решить вопрос до конца недели.
С 1 июля 2021 вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Это означает, что отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
В Нотариальной палате Украины объяснили, что временное приостановление рынка земли связано с техническими проблемами. Поскольку в стране более 6,5 тысячи нотариусов, всех подсоединить вовремя оказалось невозможным. Обещают, что на устранение проблемы понадобится неделя. Также с начала открытия рынка поступило немало заявок на оформление купли-продажи.
Стала известна также и стоимость услуг нотариусов, она составит 1% от стоимости сделки.
Отметим, что закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе - гражданами страны-агрессора. Вопрос о продаже земли лицам без украинского гражданства будет решаться только на общенациональном референдуме. К тому же одно физическое лицо сможет приобрести только 100 га земли. Но если же площадь приобретенного участка будет превышать указанные размеры, то она сразу конфискуется решением суда.
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