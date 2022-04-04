Рынок земли в Украине: почему приостановили работу

Рынок земли стартовавший в Украине с 1 июля уже приостановили. Проблему вызвала регистрация нотариусов страны в Госгеокадастре. Эксперты отмечают, что тысячи специалистов сложно подключить к системе одновременно. Правительство обещает решить вопрос до конца недели.

С 1 июля 2021 вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Это означает, что отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

В Нотариальной палате Украины объяснили, что временное приостановление рынка земли связано с техническими проблемами. Поскольку в стране более 6,5 тысячи нотариусов, всех подсоединить вовремя оказалось невозможным. Обещают, что на устранение проблемы понадобится неделя. Также с начала открытия рынка поступило немало заявок на оформление купли-продажи.

Стала известна также и стоимость услуг нотариусов, она составит 1% от стоимости сделки.

Отметим, что закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе - гражданами страны-агрессора. Вопрос о продаже земли лицам без украинского гражданства будет решаться только на общенациональном референдуме. К тому же одно физическое лицо сможет приобрести только 100 га земли. Но если же площадь приобретенного участка будет превышать указанные размеры, то она сразу конфискуется решением суда.