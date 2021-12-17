Рынок земли: прогноз цен по регионам

Эксперты говорят, что открытие рынка земли не уравняет стоимость по всем регионам, а наоборот – создаст сектора с более дешевой и более дорогой землей. Это связано с возможностью изменить назначение земельного участка и количества конкуренции.
В Госгеокадастре рассказали, какой может быть прогнозируемая цена после введения рынка земли с 1 июля 2021 года.
Области с самой дорогой землей:
Черкасская $1875-2500 за гектар;
Черновицкая $1850-2470 за гектар;
Харьковская $1845-2460 за гектар;
Кировоградская $1770-2360 за гектар;
Донецкая $1725-2300 за гектар.
Области с дешевой землей:
Житомирская $1100-1590 за гектар;
Львовская $1200-1600 за гектар;
Волынская $1215-1620 за гектар;
Ровенская $1220-1630 за гектар;
Черниговская $1340-1760 за гектар.
Ранее сообщалось о том, как старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабмина Андрей Мартын сообщил, что украинцы имеют право получить бесплатные гектары земли. В тоже время в Украине не осталось столько свободной земли, чтобы удовлетворить всех граждан. По его словам, почти все земли уже перераспределены.
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