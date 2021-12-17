Рынок земли: прогноз цен по регионам

Эксперты говорят, что открытие рынка земли не уравняет стоимость по всем регионам, а наоборот – создаст сектора с более дешевой и более дорогой землей. Это связано с возможностью изменить назначение земельного участка и количества конкуренции.

«Участки полей вдоль основных трасс, которые теоретически можно перевести из сельхозназначения в другую категорию и где можно построить АЗС, гостиницу или логистический центр, уже сейчас продаются по $10 тысяч за гектар и выше», – говорят эксперты.

В Госгеокадастре рассказали, какой может быть прогнозируемая цена после введения рынка земли с 1 июля 2021 года.

Области с самой дорогой землей:

Черкасская $1875-2500 за гектар;

Черновицкая $1850-2470 за гектар;

Харьковская $1845-2460 за гектар;

Кировоградская $1770-2360 за гектар;

Донецкая $1725-2300 за гектар.

Области с дешевой землей:

Житомирская $1100-1590 за гектар;

Львовская $1200-1600 за гектар;

Волынская $1215-1620 за гектар;

Ровенская $1220-1630 за гектар;

Черниговская $1340-1760 за гектар.

Ранее сообщалось о том, как старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабмина Андрей Мартын сообщил, что украинцы имеют право получить бесплатные гектары земли. В тоже время в Украине не осталось столько свободной земли, чтобы удовлетворить всех граждан. По его словам, почти все земли уже перераспределены.