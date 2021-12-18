Рынок земли: Львов подписал меморандум с «Прозорро.Продажи»

17:57 13 Декабрь Киев, Украина

Государственное предприятие (ГП) «Прозорро .Продажи» продолжает усиливать сотрудничество с представителями органов местного самоуправления.





Сотрудничество с Прозорро. Продажа в части реализации активов через э-аукционы принесет городам и территориальным общинам значительные результаты и будет способствовать прозрачной работе с рынком земли. В рамках сотрудничества эксперты госпредприятия будут делиться знаниями и опытом по особенностям продаж и аренды земли через прозрачные аукционы. В понедельник, 13 декабря, директор госпредприятия Алексей Соболев и первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко подписали меморандум о сотрудничестве по запуску рынка земли через онлайн-аукционы. Меморандум о сотрудничестве с ГП «Прозорро.Продажи» также подписали глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и Червоноградский городской голова Андрей Заловский.Сотрудничество с Прозорро. Продажа в части реализации активов через э-аукционы принесет городам и территориальным общинам значительные результаты и будет способствовать прозрачной работе с рынком земли. В рамках сотрудничества эксперты госпредприятия будут делиться знаниями и опытом по особенностям продаж и аренды земли через прозрачные аукционы.

Львов является лидером среди городов Украины по доходу, полученному от торгов через систему Прозорро.Продажи. город уже продал имущества более чем на 900 миллионов гривен. По состоянию на 13 декабря 2021 Управление земельных ресурсов департамента градостроительства Львовского городского совета выставило на продажу два земельных участка общей площадью 17,9 га по стартовой цене 104,7 миллиона гривен.

Другие территориальные громады области объявили 69 лотов со стартовой ценой 40,1 миллиона гривен. Уже состоялось 15 аукционов, которые принесли организаторам 8,2 миллиона гривен, что почти вдвое больше стартовой цены.



По состоянию на 13 декабря 2021 г. в системе уже объявлено 1690 аукционов по продаже и аренде земли общей стоимостью более 600 миллионов гривен. Площадь земельных участков, выставленных на торги, составляет почти 9,5 тыс.га.



Напомним, 5 октября вступило в силу правительственное постановление (No 1013), запустившее рынок аренды и продажи государственной и коммунальной земли через систему «Прозорро.Продажи». В соответствии с постановлением, продажа и аренда государственной и коммунальной земли происходит исключительно через прозрачные аукционы на повышение цены. Государственная электронная торговая система «Прозорро.Продажи» гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе.