Рынок земли. Что мы имеем на сегодняшний день

16:56 02 августа Киев, Украина

Если проанализировать динамику роста рынка земли, то можно сказать, что данный законопроект находится в стадии раскачки.

Первый месяц рынка земли показал, что ажиотажа продажи сельхозземель нет. Такой вывод сделал глава Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По его словам, анализ также говорит об отсутствии существенных изменений динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

Так, 1 июля с заявлениями предоставить доступ к сведениям Государственного земельного кадастра обратились 4288 нотариусов, которые подали 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано - 558.

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более чем ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более тысячи гектаров. С 1 июля 2021 года такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - отметил Мирошниченко.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил, что средняя цена за гектар земли сельхозназначения составляет 40 тысяч грн.