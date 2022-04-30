Рынок труда: профессии, которые пользуются наибольшим спросом среди работодателей

Самый большой спрос на сотрудников зафиксирован в сфере розничной торговли, а также транспорт и логистики.
Об этом говорится в совместном исследовании "OLX Работа" и Factum Group Ukraine.
По данным OLX, в сфере транспорта и логистики в этом году искали 35 тыс. работников - это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата - 15,5 тыс. грн, что на 500 грн больше, чем в 2020 году.
Отмечается, что в Киевской области уже за первое полугодие этого года появилась острая необходимость в специалистах в сферах производства, сельского хозяйства и домашнего персонала.
Специалисты отмечают, что, несмотря на стремительную цифровизацию и автоматизацию, в ближайшие годы сильно актуализируются рабочие профессии.
Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в 2021 году:
- фасадник (30 тыс. грн);
- упаковщик (28 тыс. грн);
- каменщик (27,5 тыс. грн);
- сортировщик (26 тыс. грн);
- штукатур (25 тыс. грн)
Студентам без опыта готовы платить в среднем 11,2 тыс. грн в месяц и предлагают 9000 вакансий. Конкуренция достаточно высока - по 13 кандидатов на одну позицию.
Также эксперт рекомендует сегодняшним абитуриентам уже обратить внимание на направления, которые будут пользоваться растущим спросом в 5-летней перспективе: торговля и логистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, промышленность (в частности, металлургия) и сфера ухода.
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