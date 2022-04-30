Рынок труда: профессии, которые пользуются наибольшим спросом среди работодателей

15:13 29 июля Киев, Украина

Самый большой спрос на сотрудников зафиксирован в сфере розничной торговли, а также транспорт и логистики.



Об этом говорится в совместном исследовании Об этом говорится в совместном исследовании "OLX Работа" и Factum Group Ukraine.

"На сегодняшний день самый большой спрос на работников в сфере розничной торговли, продаж и закупок. За первое полугодие 2021 года на OLX Работа работодатели искали более 46 тыс. работников. В среднем в этой сфере предлагают зарплату 10 тыс. грн. Самих же вакансий стало на 8,2 тыс. больше по сравнению с 2020 годом. Активно ищут специалистов в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях - именно здесь было размещено более 50% всех вакансий из сферы", - сказано в сообщении.

По данным OLX, в сфере транспорта и логистики в этом году искали 35 тыс. работников - это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата - 15,5 тыс. грн, что на 500 грн больше, чем в 2020 году.



Отмечается, что в Киевской области уже за первое полугодие этого года появилась острая необходимость в специалистах в сферах производства, сельского хозяйства и домашнего персонала.



Специалисты отмечают, что, несмотря на стремительную цифровизацию и автоматизацию, в ближайшие годы сильно актуализируются рабочие профессии.



Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в 2021 году:

фасадник (30 тыс. грн);

упаковщик (28 тыс. грн);

каменщик (27,5 тыс. грн);

сортировщик (26 тыс. грн);

штукатур (25 тыс. грн)

Студентам без опыта готовы платить в среднем 11,2 тыс. грн в месяц и предлагают 9000 вакансий. Конкуренция достаточно высока - по 13 кандидатов на одну позицию.

"Из-за высокой конкуренции абитуриентам стоит уже задуматься о своей специализации для будущей работы. Ведь по предварительным опросам OLX Работа, 78% молодежи не работают по полученной профессии, а осваивают новую специальность. Согласно нашей аналитике, количество вакансий рабочих специалистов увеличилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом. А с развитием предприятий потребность в таких специалистах будет и дальше расти", - рассказала руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.

Также эксперт рекомендует сегодняшним абитуриентам уже обратить внимание на направления, которые будут пользоваться растущим спросом в 5-летней перспективе: торговля и логистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, промышленность (в частности, металлургия) и сфера ухода.