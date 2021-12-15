Рынок труда: как меняется рынок в странах Евросоюза

После проведения большой аналитической работы эксперты британской компании Oxford Economics утверждают, что на европейском рынке труда намечается подъем. Известно также, что в еврозону труда входят 19 из 27 стран Евросоюза.

В первую очередь эксперты рассказали о том, что уровень безработицы стабилизировался, при этом в сравнении с прошлым, кризисным из-за коронавируса 2020 годом, он вырос всего на 1%. Такие показатели вселяют уверенность в завтрашнем дне. Также отмечено, что рынок труда продемонстрировал высокую степень устойчивости относительно разных кризисных событий.

Каким будет рынок труда в будущем? Своими мыслями и предположениями поделились футурологи — специалисты, которые умеют прогнозировать ситуацию в развитии. По мнению футуролога будет происходить переход от роста и повышения эффективности бизнеса к устойчивости и гибкости. Необходим будет перезапуск компаний и бизнес-моделей, для определения эффективности использования аутсорсинга, внедрения автоматизации, роботизации.

Рынок труда также проживает трансформацию – это обусловлено пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.