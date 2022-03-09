Рынок труда – изменения в форме оплаты

Согласно прогнозам экономических экспертов Украину ожидают серьезные изменения на рынке труда. Работодатели намерены ввести в бизнес бонусную оплату труда, которая будет зависеть от упорства и таланта работника, а также от выполнения конкретного результата. При этом также планируется сокращать оклады своим работникам до минимума.

По мнению экспертов, потенциал украинских работодателей в связи с пандемией коронавируса небольшой. Однако с изменением оплаты труда в сторону сдельной выработки, появятся профессии, где можно будет неплохо заработать. Это традиционно IT-отрасль, а также автоматизация труда работников сельского хозяйства. Хорошо оплачиваемыми есть все шансы стать у генетиков, биогенетиков и фармацевтов, ведь в Украине развернутся работы по созданию вакцины против коронавируса.

Однако экономисты уверены, что работодатели будут сокращать оклад во всех отраслях и увеличивать процент от выработки. Предстоит большая задача убедить украинцев, что это им выгодно тоже, что заработать они смогут при такой системе больше, чем раньше. И для этого не нужно будет работать сутками.

По мнению экспертов, если в этом украинцев убедить не удастся, то увеличится отток рабочих рук за границу.

Напомним, в нашей стране началось стремительное уменьшение заработной платы, которой работодатели оплачивают труд своих работников.