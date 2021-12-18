Рынок ОВГЗ хотят развить для инвестирования украинцами

13:19 10 Июль Киев, Украина

Минфин продолжает работать над построением конкурентного и прозрачного внутреннего рынка облигаций внутренних государственных займов (ОВГС). Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью. «Коронакризис доказал, что Украина имеет достаточно внутренних ресурсов, которые нужно максимально эффективно использовать. Существует интерес к ОВГЗ со стороны государственных и частных банков. Благодаря этому мы буквально за месяц снизили доходность ОВГЗ с 12 до 7,5-8%. При этом сохранился спрос, достаточный для финансирования бюджета», - отметил министр.

Министр отметил, что физические лица имеют возможность покупать ОВГЗ через банки. По его мнению, вопрос доверия является ключевым по активному привлечению людей к долгосрочным финансовым инструментам. «Безусловно, это вопрос времени. Люди увидят определенный смысл и интерес такого инвестирования. Думаю, в будущем мы сможем активно привлекать деньги граждан в гособлигации. Это будет выгодно и гражданам, и государству», - подчеркнул министр.

Он отметил, что, учитывая уровень доходов граждан, этот инструмент пока доступен для узкого круга инвесторов. Но Украина стремится расти как страна и хочет, чтобы доходы ее граждан росли. Поэтому, говорит министр, надо мыслить стратегически. Украинские банки уже запускают онлайн решения, которые упрощают инвестирования для физических лиц.