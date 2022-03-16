Рынок нелегальных сигарет в Украине продолжает расти

Нелегальный рынок табачных изделий продолжает приносит серьезный ущерб государственному бюджету Украины. Подпольные реализаторы не платят налоги и как результат – повышение цен на табак не даст никакого результата.

Доля рынка нелегальных сигарет в Украине в августе 2020 выросла до 6,9% по сравнению с 6,6% в 2019 году, сообщил генеральный директор табачной компании "JTI Украина" Пол Холлоуэй со ссылкой на исследование TNS Kantar.

"Это означает, что за восемь месяцев этого года госбюджет недополучил 4,5 млрд грн", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Согласно данным Kantar, за весь прошлый год доля нелегального оборота табачных изделий в Украине составила 6,6%, или 3,5 млрд сигарет. В результате госбюджет недополучил 4,7 млрд грн. В то же время в июле 2020 Kantar оценивал объем нелегального рынка сигарет в Украине в 5%.

Как пояснил Холлоуэй, при этом потребители тратят около 25% своего дохода на сигареты. Таким образом, рост цен на сигареты приведет к росту незаконного оборота сигарет.

Гендиректор "JTI Украина" подчеркнул, что легальный бизнес теряет долю на рынке в пользу нелегальных производителей и контрабандистов. Причем 75-80% стоимости легальных сигарет составляют налоги, которые производители нелегальных сигарет не платят.

Для борьбы с нелегальным рынком табачных изделий компания запустила ресурс "Нет контрабанде!", сообщил он.

В то же время в. о. председателя Государственной фискальной службы (ДФС) Сергей Солодченко сообщил, что по итогам девяти месяцев 2020 его ведомство изъяло подакцизные товары на сумму 2,034 млрд грн, из них около 36% в денежном эквиваленте - табачные изделия.

За указанный период налоговая милиция изъяла из незаконного оборота 11,5 млн пачек табачных изделий и 164 тонны табака на сумму 730,4 млн грн. В денежном эквиваленте это почти вдвое больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.