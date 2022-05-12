Рынок нефти отмечает рост цен

Аналитики и инвесторы позитивно оценивают положение нефтяного мирового рынка. Так, согласно последним сводкам, стоимость марки Brent поднялась до 51 доллара. Вслед за ней начали подниматься и расценки на другие нефтяные марки.

По состоянию на 6.50 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,18%, до 50,34 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 49,93 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают расти уже четвертую торговую сессию подряд, в четверг стоимость марки Brent достигла 51 доллара за баррель. Отметка стала максимальной с 5 марта. В марте произошел обвал котировок на сырье после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении.

В последнее время ключевыми новостями, оказывавшими влияние на стоимость нефти, становились из области разработки вакцины от коронавируса. Идет постепенный процесс одобрения разработок некоторых компаний, страны начинают вакцинацию. Великобритания уже начала вакцинацию населения, процесс может начаться в США на этих выходных. Также Канада одобрила вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

Новости о вакцине преобладают над негативными факторами на нефтяном рынке. Аналитики отмечают, что данные о неожиданном росте запасов нефти в США сразу на 15,2 миллиона баррелей не оказали сильного влияния на котировки сырья, и в четверг уже наблюдался активный рост.