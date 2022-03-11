Рынок недвижимости растет – анализ экспертов

Согласно отчету Государственной службы статистики рынок недвижимости в Украине начинает своё возрождение. Такой вывод можно сделать по состоянию рынка в столице и крупным городам страны.

По данным, полученным из отчета Госстата, с начала 2020го года средняя стоимость 1кв.м в новостройках Киева возросла более чем на 16% (до 31,4 тыс.грн. с 27тыс.грн. Это невысокий показатель с учетом девальвации гривны на почти 20% — с 23,6 до 28,4 UAH за USD. Таким образом цены в долларах даже несколько снизились. При этом средняя стоимость «квадрата» в ближайшие месяцы будет возрастать.

На ценовую динамику в недвижимости повлияют не только скачки валютного курса, но также строительные затраты. В текущем году, за 1е полугодие стоимость стройуслуг в жилье поднялась на 4,2%, стройматериалов — до 7%, а в отдельных случаях – до 12%. Выросли и логистика, и техника. Летний период уменьшения спроса был отягощен еще и карантином – и спрос просел, остановились продажи во многих ЖК.

Однако уже в сентябре началось восстановление ситуации.

Специалисты связывают возвращение интереса к новому жилью с возвращением из-за рубежа трудовых мигрантов и их активным инвестированием накоплений в объекты недвижимости. К этой категории подтянулись люди с «отложенным спросом», планировавшие приобретение жилья, но отказавшиеся от своих планов на время, на период карантина.