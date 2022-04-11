Рынок недвижимости: как выросла аренда жилья в Киеве

Центр экономических стратегий собрал данные об аренде квартир в столице Украины. Рынок недвижимости растет не только в сфере покупки квартир и помещений, но и в случае их аренды. В июле 2021 года эксперты отметили рост цен на 20%, в сравнении с этим же периодом 2020 года.

Актуальные цены по столице:

аренда 1-комнатной квартиры подорожала до 11 843 грн в месяц;

2-комнатной - до 19 971 грн;

3-комнатной - до 37 241 грн.

Следовательно, за год сильно подорожала аренда трехкомнатных квартир (+ 27%). Теперь аренда трех однокомнатных в среднем обходится дешевле, чем одной трехкомнатной.

Эксперты напоминают о низкой базе сравнения: весной и летом прошлого года по рынку аренды сильно ударил локдаун. Многие арендаторы потеряли работу в столице и были вынуждены вернуться в родные города, поэтому и спрос на квартиры сильно упал. Теперь рынок восстановился и даже наверстывает упущенное.

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%.