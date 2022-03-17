Рынок недвижимости: где выгодно снимать жилье

Эксперты рынка недвижимости составили рейтинг аренды жилья в различных городах Украины. При этом основным критерием стала заработная плата в городе.

Самая дорогая аренда жилья — традиционно в столице, при этом дешевле всего снимать квартиру в Кропивницком.

В сентябре самая высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры оказалась в столице — 13,42 тыс. грн в месяц. Второе место занимает Одесса с 10,22 тыс. грн/месяц. Замыкает тройку по дороговизне найма жилья Днепр — 10,02 тыс. грн. Дешевле всего снять квартиру можно в Кропивницком — там средняя стоимость аренды составляет 4,09 тыс. грн.

Выгоднее соотношение стоимости найма жилья к зарплате в Кропивницком. Там семья из 2-х человек, которые работают со среднестатистической зарплатой, потратит на аренду 27,5 процентов своего месячного дохода.

При этом по уровню зарплаты город занимает 14 строчку рейтинга. Также одними из самых доступных оказались Житомир и Николаев - 35,5% и 35,7% соответственно. А вот жители Одессы, наоборот, вынуждены тратить на аренду жилья 64% своего дохода. Следом идет Днепр, где наем квартиры равносилен 59,7% дохода семьи. Киевляне же отдают за аренду однокомнатной квартиры 53,4% от общего дохода в месяц.