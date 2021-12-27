Рынок недвижимости: цены на жилье растут

10:45 19 Август Киев, Украина

Согласно данным Государственной службе статистики за первый квартал 2020 года в Украине отмечен рост цен на рынке недвижимости. На первичном рынке рост приравнивается к 7%, на вторичном – почти к 10%

Цены на первичном рынке жилья в Украине в январе-марте 2020 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 9,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в первом квартале наблюдается на трехкомнатные квартиры (на 9,2%), тогда как однокомнатные подорожали на 6,7%, а двухкомнатные – на 6,4%

На вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 13,4%), двухкомнатные подорожали на 9,7%, трехкомнатные – на 6,7%.

В то же время, по информации Госстата, в первом квартале рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на «первичке» цены на жилье выросли на 1,4% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года (на 1,7% на однокомнатные квартиры, на 0,4% – на двухкомнатные, на 3,1% — на трехкомнатные). При этом в четвертом квартале 2019 года к третьему рост ускорился на 3,1%.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном – на 11,1%

