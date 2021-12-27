Рынок недвижимости: цены на жилье растут

Согласно данным Государственной службе статистики за первый квартал 2020 года в Украине отмечен рост цен на рынке недвижимости. На первичном рынке рост приравнивается к 7%, на вторичном – почти к 10%
Цены на первичном рынке жилья в Украине в январе-марте 2020 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 9,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в первом квартале наблюдается на трехкомнатные квартиры (на 9,2%), тогда как однокомнатные подорожали на 6,7%, а двухкомнатные – на 6,4%
На вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 13,4%), двухкомнатные подорожали на 9,7%, трехкомнатные – на 6,7%.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном – на 11,1%
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