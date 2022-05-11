Рынок недвижимости – налоги в Украине

Рынок недвижимости каждый год переживает небольшие изменения. Особенно это касается налогообложения при продаже и покупки дома или квартиры. Наши журналисты разбирались в объемах выплат в будущем 2021 году для всех, кто хочет стать продавцом или покупателем.

В 2018 году, общий объем нотариальных сделок с недвижимостью составил более 270 тыс. заключенных договоров. В сравнении с 2017 годом, динамика увеличилась на 8,4%. Следующие 2019 и 2020 года не стали исключением. Даже несмотря на волатильность гривны и падение темпов сдачи жилья, рынок прибавил еще 6%. Законодатели видят огромный и неисчерпаемый рост для установления стабильной налоговой базы.

Действующая редакция Налогового кодекса Украины (Закон 2755-VI) устанавливает следующие режимы налогообложения: Ежегодный налог – владелец должен платить за содержание недвижимости; Налог на продажу и покупку недвижимости – вступает в действие с момента заключения нотариальной сделки и регистрации в реестре недвижимого имущества.

По первому пункту, владелец платит за т.н. владение квадратными метрами. Налоговый кодекс ввел нулевую ставку на недвижимость, при условии, если собственник владеет:

Квартирой общей площадью менее 60 кв. метров;

Жилым домом с общей площадью более 120 кв. метров;

Суммарное владение различными типами недвижимости – более 180 кв. метров.

Если норматив превышает указанные значения – налогоплательщик оплачивает каждый «лишний» квадратный метр. Второй установленный государством режим – уплата налога при реализации сделки. Установленная налогооблагаемая база состоит из: