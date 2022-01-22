Рынок газа = потеря субсидий. Что ждать украинцам?

13:27 14 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-служба Министерства социальной политики Украины заявила о возможной потере украинцами льготных субсидий. Это может произойти, если гражданин решит сменить поставщика газа без всех необходимых документов.

В частности, в ведомстве говорят о том, что субсидий могут лишиться те украинцы, которые при смене поставщика газа оперативно не уведомили об этом соответствующую службу социальной защиты. При этом ранее говорилось, что этой проблемой должен озаботиться сам поставщик, ведь упрощенная процедура смены компании-оператора, предполагает то, что именно он берет на себя все соответствующие обязательства.

Однако на практике все оказалось совершенно иначе, и министерство рекомендует украинцам в самые короткие сроки сообщить о смене компании в органы соцзащиты. В обратном случае, они не получат субсидии.

Ранее в министерстве также рассказали о льготах, которые положены многодетным матерям в Украине. Так, мать с пятью детьми может выйти на пенсию уже в пятьдесят лет, в отличие от других женщин. Особенности начисления пенсии для вышеназванных категорий женщин в том, что в расчет берутся определенные факторы. Например, учитывается стаж по уходу за ребенком, поскольку государство платит за этот период взносы в ПФ (Пенсионный фонд).