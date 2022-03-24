Рынок электронной коммерции в Украине развивается – реальные цифры

Проведенное исследование Soul Partners, показало уровень развития рынка е-коммерции в Украине. Согласно исследованию он вырос на 41% за 2020 год. Показатель рынка электронной коммерции в стране в 2020 году достиг показателя в 4 млрд долларов. Эксперты прогнозируют рост рынка в период 2021-2026гг.

Как сообщается в материале, доля е-коммерции в ВВП Украины составляет 2,6%. В то же время в Украине низкий уровень трат на е-коммерцию в год в сравнении с другими странами - около $104, что объясняется низкой покупательской способностью населения.

Наиболее развитыми секторами е-коммерции в Украине являются электроника и одежда, однако с каждым годом доля электроники сокращается за счет роста других категорий, отмечается в исследовании.

Так, объем электронной торговли одеждой по итогам 2020 года составил $291 млн, доля онлайн-продаж в структуре розничной торговли одеждой составила 6,8%. Согласно прогнозу, этот показатель достигнет 10% к 2023 году. Наиболее посещаемыми онлайн-магазинами одежды в 2020 году стали Shafa (105,1 млн визитов), Klubok (35,1 млн) и Kloomba (34,9%).

По данным исследования, относительно новой категорией с значительным потенциалом роста на украинском рынке е-коммерции стали продукты, куда также относятся услуги по доставке готовой еды. Так, объем электронной торговли продуктов в прошлом году составил $150 млн грн.

Объем е-коммерции мебели в Украине в минувшем году составил $69 млн и занял 9,2% в структуре розничной торговли. Согласно прогнозу, эта категория торговли вырастет в 1,7 раза в следующие три года. Самыми посещаемыми онлайн-магазинами в прошлом году стали Jysk (18,2 млн), Taburetka (8,6 млн ) и MebelOk (6,7 млн).

Большинство покупок в интернете украинцы совершают на маркетплейсах (63%), остальные - в специализированных онлайн-магазинах. Крупнейшими маркетплейсами в Украине являются Rozetka, Prom, Allo, Bigl и Epicentr.