Рынок электроэнергии: «Харьковоблэнерго» оштрафовали

Пресс-служба Национальной комиссия, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщила о том, что ведомство выписало штраф. «Харьковоблэнерго» получило штрафные санкции от регулятора за завышение цен.

В ведомстве указывают, что это является прямым нарушением лицензионных условий деятельности по распределению электроэнергии, а также нарушением требований коммерческого учета электрической энергии.

В связи с этим НКРЭКУ оштрафовало компанию на максимально возможную сумму размером в 1,7 млн грн.