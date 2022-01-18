Рынок демонстрирует дефицит элеваторных мощностей - эксперт

Элеваторный рынок показывает определенный недостаток мощностей и неравномерность их распределения по регионам. Это побуждает аграриев к строительству собственных элеваторов и хранилищ.
Об этом рассказал член правления Ассоциации элеваторов Украины эксперт элеваторного рынка Ярослав Штыка.
По его словам, на сегодняшний день в системе ГП «Госреестры Украины» сертифицировано почти 1 тыс. предприятий, хранящих зерно. Кроме того, существует большое количество частных элеваторов и зернохранилищ, функционирующих, но учитываемых только на коммерческих интернет-ресурсах. Также происходит активное строительство или реконструкция элеваторов и зернохранилищ.
Об этом рассказал член правления Ассоциации элеваторов Украины эксперт элеваторного рынка Ярослав Штыка.
По его словам, на сегодняшний день в системе ГП «Госреестры Украины» сертифицировано почти 1 тыс. предприятий, хранящих зерно. Кроме того, существует большое количество частных элеваторов и зернохранилищ, функционирующих, но учитываемых только на коммерческих интернет-ресурсах. Также происходит активное строительство или реконструкция элеваторов и зернохранилищ.
Он уточнил, что наибольшее количество остановленных или частично остановленных элеваторов в Полтавской, Киевской, Хмельницкой областях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии