Рынок демонстрирует дефицит элеваторных мощностей - эксперт

16:17 17 Январь Киев, Украина

Элеваторный рынок показывает определенный недостаток мощностей и неравномерность их распределения по регионам. Это побуждает аграриев к строительству собственных элеваторов и хранилищ.



Об этом рассказал член правления Ассоциации элеваторов Украины эксперт элеваторного рынка Ярослав Штыка.



По его словам, на сегодняшний день в системе ГП «Госреестры Украины» сертифицировано почти 1 тыс. предприятий, хранящих зерно. Кроме того, существует большое количество частных элеваторов и зернохранилищ, функционирующих, но учитываемых только на коммерческих интернет-ресурсах. Также происходит активное строительство или реконструкция элеваторов и зернохранилищ.

«Рынок сам демонстрирует определенный дефицит мощностей, и возможности для наращивания объемов еще существуют. Распределение элеваторных мощностей по регионам до сих пор неравномерно. Есть районы с избыточными мощностями, в которых элеваторы функционируют частично или остановлены и выставлены на продажу», – заметил Ярослав Штыка.

Он уточнил, что наибольшее количество остановленных или частично остановленных элеваторов в Полтавской, Киевской, Хмельницкой областях.